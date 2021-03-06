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Причин переводити Київ в "червону" зону карантину поки немає, - Ляшко

Новость на русском → Київ, Субота 06 березня 2021 15:04
Причин переводити Київ в "червону" зону карантину поки немає, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві поки немає причин вводити обмеження "червоної" зони. Поки столиця відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину.

Про це під час засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає прес-служба уряду.

"За словами Віктора Ляшка, ситуація в Києві відповідає показникам для помаранчевої зони і поки причин переведення столиці в червону зону немає", - повідомили в Кабміні.

Нагадаємо, сьогодні державна комісія ТЕБ та НС внесла Київ в "помаранчеву" зону карантину. У столиці перевищено показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19.

Зазначимо, вчора в Україні виявили 9 144 нових випадків коронавірусу. При цьому в Києві та ще восьми областях понад півтисячі заражень.

Також РБК-Україна писало, що в Україні розширили "червону" зону карантину - у неї внесли Закарпатську область. Жорсткі обмеження на Закарпатті почнуть діяти з 8 березня.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в регіонах і про те, які обмеження вводять в областях - у матеріалі РБК-Україна.

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