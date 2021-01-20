У Києві знову високий рівень забруднення повітря

У Києві знову зафіксували перевищення норми забруднення повітря. Шкідливі речовини збережуться в атмосфері на найближчі дні.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
В середньому показники шкідливих речовин в повітрі столиці перевищують допустиму норму в 2-7 разів:
"Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря формальдегідом та діоксидом азоту дещо знизився, діоксидом сірки - підвищився, іншими домішками - майже не змінився. За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть розсіювання шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери", - повідомили в обсерваторії.
Згідно ресурсу IqAir, станом на 20 січня, Київ займає 14 місце в світі за рівнем забруднення повітря. Столиця України має індекс забруднення 168 при нормі 50.
Нагадаємо, сильне забруднення повітря в Києві фіксували в кінці листопада. Тоді в Дарницькому та Дніпровському районах у повітрі зафіксували продукти горіння.
Також РБК-Україна писало, що в жовтні Київ увійшов у трійку міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. Перше місце зайняв