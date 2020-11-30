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У двох районах Києва зафіксували забруднення повітря

Новость на русском → Київ, Понеділок 30 листопада 2020 22:26
У двох районах Києва зафіксували забруднення повітря Фото: смог у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 30 листопада зафіксували забруднення повітря. У Дарницькому та Дніпровському районах у повітрі зафіксували продукти горіння.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як пояснили в КМДА, у повітрі спостерігається накопичення автомобільних газів, а також забруднюючих речовин, які утворюються в результаті роботи промислових підприємств.

"Безвітряна погода спричиняє накопичення продуктів горіння в повітрі... Фахівці радять жителям столиці зачинити вікна", - додали в КМДА.

Нагадаємо, цього літа у Києві спостерігався високий рівень забруднення повітря через пожежі в екосистемах довкола міста.

Також РБК-Україна писало, що грудень в Україні розпочнеться з дощів та мокрого снігу у більшості областей. Очікується зниження нічної температури повітря до -10 градусів.

Крім того, сьогодні в Україні очікувалося погіршення погоди. Синоптики прогнозували мокрий сніг та ожеледицю.

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Новини України Суспільство Київ загрязнение воздуха
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У двох районах Києва зафіксували забруднення повітря
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