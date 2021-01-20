В Киеве вновь высокий уровень загрязнения воздуха

В Киеве вновь зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха. Вредные вещества сохранятся в атмосфере на ближайшие дни.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
В среднем показатели вредных веществ в воздухе столицы превышают допустимую норму в 2-7 раз:
"В общем, по сравнению с предыдущей неделей, уровень загрязнения воздуха формальдегидом и диоксидом азота несколько снизился, диоксидом серы - повысился, другими примесями - почти не изменился. По прогнозам Украинского гидрометцентра на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы", - сообщили в обсерватории.
Согласно ресурсу IqAir, по состоянию на 20 января, Киев занимает 14 место в мире по уровню загрязнения воздуха. Столица Украины имеет индекс загрязнения 168 при норме 50.
Напомним, также сильное загрязнение воздуха в Киеве фиксировали в конце ноября. Тогда в Дарницком и Днепровском районах в воздухе зафиксировали продукты горения.
Также РБК-Украина писало, что в октябре Киев вошел в тройку городов с самым загрязненным воздухом в мире. Первое место занял