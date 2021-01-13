Кличко: ми не будемо підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для киян

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що тарифи на гарячу воду та опалення у місті не зміняться. Це питання підіймається кожного опалювального сезону.

Про це він заявив під час онлайн брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Збільшується вартість електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води. І це є причиною для перегляду тарифів на тепло та гарячу воду. Київ має обґрунтовані та затвердженні розрахунки. Але цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання не зміниться! Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року", - наголосив Кличко.

За його словами, кияни сьогодні можуть вплинути на суми у платіжках за комуналку. Так, майже 800 будинків вже скористались міськими програмами з енергозбереження. Термомодернізація будинків дозволяє зменшити витрати за комунальні послуги у 2-3 рази.

"І столиця продовжує втілювати такі програми. На 2021 рік ми виділили з бюджету понад 150 мільйонів гривень на заходи з енергозбереження. Докладніше дізнатися, як можна долучитися до міських програм, можна на сайті КМДА", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, тариф на послугу з постачання теплової енергії для населення встановлено на рівні 1 616,48 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Це на 19,2% більше, ніж тариф, який діяв до 1 січня (1 356,31 грн за 1 Гкал).

Тариф на гарячу воду для українського населення встановлено на рівні 99,79 грн за 1 кубометр (з ПДВ). Підвищення склало 16,1% (з 85,97 грн 1 за кубометр).

Зазначимо, нещодавно в Україні у ряді міст влаштували акції протести через підняття тарифів на газ. Люди перекривали траси та передавали звернення головам міських рад.