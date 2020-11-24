У Києві силовики оточили посольство США, проходить акція протесту

Київські силовики сьогодні, 24 листопада, оточили посольство США в Україні і перекрили дороги. У ці хвилини там проходить акція протесту.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Національної гвардії Руслан Музичук.

За його словами, бійці Національної гвардії біля посольства США спільно з поліцією несуть службу по забезпеченню громадського порядку.

"Є зібрання людей... Тому щоб не було різних зіткнень і так далі...", - пояснив Музичук те, що правоохоронців стягнули під посольство.

Він також підтвердив, що раніше була отримана інформація про акцію протесту біля посольства.

У той же час Facebook-спільнота "Київ Оперативний" повідомляє, що на протест вийшли прихильники "Опозиційної платформи - За життя", які проводять акцію проти нібито "зовнішнього управління Україною".

Нагадаємо, минулого тижня під Верховною радою сталися зіткнення, підприємці-протестувальники намагалися прорватися до будівлі парламенту, де засідали народні депутати. Зіткнення сталися після відмови нардепів відстрочити запровадження касових апаратів для ФОП.

До цього в Україні пройшли протести проти посилення карантинних обмежень.