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В Україні протестують проти посилення карантину

Новость на русском → Київ, Понеділок 16 листопада 2020 14:56
В Україні протестують проти посилення карантину Фото: протест у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні продовжують протестувати проти введення карантину вихідного дня. У Києві, Миколаєві та Рівному вийшли на протест підприємці.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Фото: протест у Києві (РБК-Україна)

Під стінами комітетів Верховної ради протестують близько сотні підприємців. Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування. Також вони проти карантину вихідного дня.

Учасники акції спочатку протестували під Верховною Радою, потім були біля будівлі Кабінету міністрів.

Також сьогодні підприємці вийшли пікетувати мерію Рівному, оскільки не згодні з обмеженнями карантину вихідного дня. Про це повідомляє "Рівне 1". Протестувальники кажуть, що два дні були без роботи, в результаті залишилися без істотного заробітку.

В Україні протестують проти посилення карантинуФото: протест у Рівному (rivne1.tv)

Крім того, у понеділок, 16 листопада, на центральній площі у Миколаєві проходить мітинг. Про це повідомляє "Новин-N".

В Україні протестують проти посилення карантину

Близько 100 підприємців і робітників протестують проти карантину вихідного дня. Частина людей створила ініціативну групу, яка пройшла всередину будівлі Миколаївської міськради на зустріч з першим заступником міського голови Володимиром Криленком, інші залишилися на вулиці.

Нагадаємо, у Вінниці виступили проти посилення карантину, перекрили центральну вулицю.

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