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В Киеве силовики оцепили посольство США, проходит акция протеста

Автор: Марианна Присяжнюк

Киевские силовики сегодня, 24 ноября, оцепили посольство США в Украине и перекрыли дороги. В эти минуты там проходит акция протеста.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

По его словам, бойцы Национальной гвардии возле посольства США совместно с полицией несут службу по обеспечению общественного порядка.

"Есть собрание людей… Поэтому чтобы не было различных столкновений и так далее...", - объяснил Музычук то, что правоохранителей стянули под посольство.

Он также подтвердил, что ранее была получена информация об акции протеста возле посольства.

В то же время Facebook-сообщество "Киев Оперативный" сообщает, что на протест вышли сторонники "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые проводят акцию против якобы "внешнего управления Украиной".

Напомним, на прошлой неделе под Верховной радой произошли столкновения, протестующие предприниматели пытались прорваться к зданию парламента, где заседали народные депутаты. Столкновения произошли после отказа нардепов отсрочить внедрение кассовых аппаратов для ФЛП.

До этого в Украине прошли протесты против ужесточения карантинных ограничений.

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