У Києві проходить акція протесту під стінами КСУ, демонстранти палять фаєри

У Києві в п'ятницю, 30 жовтня, проходить акція протесту під стінами Конституційного суду України. Акція проходить через скандальні рішення КСУ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Організаторами акції виступив антикорупційні активісти. Вони виступають проти недавніх рішень КСУ, які скасовують низку антикорупційних норм.

Протестуючі прийшли під стіни КСУ з плакатами "корупційному суд України", "Суддів КСУ за ґрати", а також принесли валізи з наклейками "Коаліція в подарунок для Януковича". Крім цього демонстранти запалили фаєри.

Після акції під стінами КСУ демонстранти планують відправитися до Офісу президента.

Оновлено, 10:15: Демонстранти дали 10 хвилин, щоб хтось вийшов з поясненням з КСУ. Якщо цього не відбудеться, протестуючі будуть штурмувати суд.

Фото: протести під КСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність Національного агентства з попередження корупції та системи електронного декларування.

Вчора президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони через скандальні рішень КСУ. Президент заявив, що вони несуть загрозу суспільству. Після засідання Зеленський анонсував внесення в Раду законопроекту про відновлення доброчесності Конституційного суду України.

Також Зеленський запропонував Раді припинити повноваження всіх суддів КСУ.