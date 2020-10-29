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Зеленський анонсував законопроект про відновлення доброчесності КСУ

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 19:17
Зеленський анонсував законопроект про відновлення доброчесності КСУ Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Найближчим часом у Верховну раду буде внесено невідкладний законопроект про відновлення доброчесності Конституційного суду України. Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на засідання Ради національної безпеки та оборони.

"Треба робити швидкі, але адекватні кроки. Швидкі кроки: це з точки зору засідання Кабміну. Я думаю НАЗК нас підтримає. А на законодавчому рівні, ми зареєструємо невідкладний законопроект у Верховній раді щодо відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність Національного агентства з запобігання корупції та системи електронного декларування.

Сьогодні президент Володимир Зеленський пообіцяв, що система е-декларування продовжить функціонувати, попри рішення КСУ.

Крім того, міністр юстиції Денис Малюська розповів, як планують відновити роботу НАЗК та системи е-декларування за декілька місяців.

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