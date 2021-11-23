У Києві пішов перший сніг

В Києві пішов перший сніг 23 листопада 2021 року. Невеликий сніг падає в центральних районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Невеликий сніг йде на Подолі, вулиці Богатирська, а також на Куренівці та Виноградарі. Крім того, снігові опади в центральних районах міста, зокрема біля цирку.
Про невеликий сніг повідомили жителі і Святошинського та Солом'янського районів. Втім, його поки немає на лівому березі міста.
Ускладнення руху транспорту на вулицях міста не спостерігається.
Нагадаємо, синоптики попереджали про сніг у Києві.