ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Сніг накриє Київ. Де ще будуть опади: прогноз синоптиків

Новость на русском →
Київ, Вівторок 23 листопада 2021 09:50
Сніг накриє Київ. Де ще будуть опади: прогноз синоптиків Фото: Київ сьогодні накриє сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Київ накриє сніг. Снігові опади також очікуються в 16 областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сніг накриє Київ. Де ще будуть опади: прогноз синоптиків

Снігові опади сьогодні будуть у таких регіонах:

  • Києві,
  • Сумській,
  • Чернігівській,
  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Житомирській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Луганській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Кіровоградській,
  • Черкаській,
  • Київській областях.

Така погода омине тільки південний захід та Одеську область. В інших південних регіонах буде дощ.

Нагадаємо, синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні.

Зазначимо, в Україні сьогодні значно похолодає, вдень очікуються морози та сніг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів
DAILY
Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах