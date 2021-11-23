Сніг накриє Київ. Де ще будуть опади: прогноз синоптиків
Фото: Київ сьогодні накриє сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Київ накриє сніг. Снігові опади також очікуються в 16 областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Снігові опади сьогодні будуть у таких регіонах:
- Києві,
- Сумській,
- Чернігівській,
- Львівській,
- Рівненській,
- Волинській,
- Житомирській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Харківській,
- Полтавській,
- Луганській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Київській областях.
Така погода омине тільки південний захід та Одеську область. В інших південних регіонах буде дощ.