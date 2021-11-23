В Киеве пошел первый снег 23 ноября 2021 года. Небольшой снег падает в центральных районах города.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Небольшой снег идет на Подоле, улице Богатырской, а также на Куреневке и Виноградаре. Кроме того, снеговые осадки в центральных районах города, в том числе возле цирка.
О небольшом снеге сообщили жители и Святошинского и Соломенского районов. Впрочем, его пока нет на левом берегу города.
Усложнение движения транспорта на улицах города не наблюдается.
Напомним, синоптики предупреждали о снеге в Киеве.