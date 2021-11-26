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Коли в Києві знову буде снігопад: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві наступного тижня знову буде снігопад. Синоптики повідомили, що снігові опади очікуються 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.

Наступний снігопад у Києві буде 30 листопада. Крім того, така погода буде у всіх областях країни. У наступний вівторок снігопад накриє всі українські регіони.

Температура повітря вдень у Києві складе від 0 до +2, і вночі так само. По всій України температура буде коливатись від -1 до +7 вдень.

Першій снігопад у Києві був увечері 23 листопада.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголошено штормове попередження.

Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

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