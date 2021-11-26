Когда в Киеве снова будет снегопад: синоптики назвали дату

В Киеве на следующей неделе снова будет снегопад. Синоптики сообщили, что снежные осадки ожидаются 30 ноября.

Следующий снегопад в Киеве будет 30 ноября. Кроме того, такая погода будет во всех областях страны. В следующий вторник снегопад накроет все украинские регионы.

Температура воздуха днем в Киеве составит от 0 до +2, и ночью так же. По всей Украине температура будет колебаться от -1 до +7 днем.