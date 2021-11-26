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В Україні оголошено штормове попередження у найближчу годину

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 09:27
В Україні оголошено штормове попередження у найближчу годину Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні на сьогодні оголошено штормове попередження. Сильний вітер у найближчу годину буде у всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр УкрГідрометцентру.

У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 26 листопада, вночі та вранці 27 листопада пориви вітру 15-20 м/с, на вісокогір'ї Карпат 25-30 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий).

Прогноз на сьогодні

В Україні переважатиме суха погода, лише у західних областях місцями дощі зі снігом. Вночі очікується до -7 градусів, а вдень до +11.

На заході країни вдень очікується до +5 +10 градусів, а вночі від +2 до -4. Дощі прогнозують у Закарпатській, Львівській та Волинській області, а в Карпатах - з мокрим снігом. У східних областях вдень стовпчики термометра покажуть +3+5 градусів, а вночі -4-7.

На півдні країни температура повітря вдень становитиме +7+11, вночі коливатиметься від +9 до -4. У центральних областях вдень очікується до +3+7 градусів, а вночі від 0 до -3.

В Україні оголошено штормове попередження у найближчу годину

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