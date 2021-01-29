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Київ скували затори: де ускладнено рух

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві ускладнено рух транспорту через снігопад. Затори утворились на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери.

Про це свідчать дані Google Maps.

На правому березі міста затори утворились на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе, проспекті Валерія Лобановського, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрільців, проспекті Степана Бандери та проспекті Перемоги.

Фото: затори в Києві

Також ускладнено рух транспорту на Великій Окружній дорозі та на всіх киїських мостах. Затори на лівому березі утворились зі сторони мостів, а також на бульварі Перова та Харківському шосе.

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Києві снігопад, а також похолодання. Від самого ранку у місті йде сніг.

Нагадаємо, снігопад в Києві буде тривати мінімум до сьогоднішного вечора. Більше 500 працівників бригад з ручного прибирання снігу продовжують роботу.

Зазначимо, в Україні продовжує діяти активний сніговий циклон. З ночі спостерігається переміщення циклону в центральні та північно-східні області.

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