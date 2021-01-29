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Киев сковали пробки: где затруднено движение

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве затруднено движение транспорта из-за снегопада. Пробки образовались на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

На правом берегу города пробки образовались на улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского, улице Вячеслава Черновола, улице Сечевых Стрельцов, проспекте Степана Бандеры и проспекте Победы.

Фото: пробки в Киеве

Также затруднено движение транспорта на Большой Окружной дороге и на всех кииських мостах. Пробки на левом берегу образовались со стороны мостов, а также на бульваре Перова и Харьковском шоссе.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве снегопад, а также похолодание. С самого утра в городе идет снег.

Напомним, снегопад в Киеве будет продолжаться минимум до сегодняшнего вечера. Более 500 работников бригад по ручной уборке снега продолжают работу.

Отметим, в Украине продолжает действовать активный снежный циклон. С ночи наблюдается перемещение циклона в центральные и северо-восточные области.

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