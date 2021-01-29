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Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер

Новость на русском → Київ, П'ятниця 29 січня 2021 08:15
Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер Фото: снігопад у Києві (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні продовжує діяти активний сніговий циклон. З ночі спостерігається переміщення циклону в центральні та північно-східні області.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Зокрема, за вчора в Одеській та Миколаївській областях, де найгірша ситуація з погодою, випало до 20 см снігу. Також там снігопади, хуртовини поривчастий вітер.

В західних областях зранку розпочалися опади в вигляді снігу, з висотою снігового покрову від 1-5 см.

Штормові пориви вітру в цих областях утворювали на дорогах державного значення снігові перемети висотою до метра та більше.

Нагадаємо, в Одеській області на автошляху М-05 Київ-Одеса через ускладнення погодних умов утворився затор з близько ста вантажівок.

Через сильні снігопади в Одеській та Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежений рух транспорту, а до 8 населених пунктів й зовсім відсутній проїзд.

За прогнозом синоптиків УкрГідрометцентру, у більшості областей України очікується сніжна погода. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від -2 до +6, однак вночі вдарять морози.

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Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
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