Погода в Україні погіршується: снігопади та штормовий вітер
В Україні продовжує діяти активний сніговий циклон. З ночі спостерігається переміщення циклону в центральні та північно-східні області.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".
Зокрема, за вчора в Одеській та Миколаївській областях, де найгірша ситуація з погодою, випало до 20 см снігу. Також там снігопади, хуртовини поривчастий вітер.
В західних областях зранку розпочалися опади в вигляді снігу, з висотою снігового покрову від 1-5 см.
Штормові пориви вітру в цих областях утворювали на дорогах державного значення снігові перемети висотою до метра та більше.
Нагадаємо, в Одеській області на автошляху М-05 Київ-Одеса через ускладнення погодних умов утворився затор з близько ста вантажівок.
Через сильні снігопади в Одеській та Миколаївській областях на дорогах державного та місцевого значення обмежений рух транспорту, а до 8 населених пунктів й зовсім відсутній проїзд.
За прогнозом синоптиків УкрГідрометцентру, у більшості областей України очікується сніжна погода. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від -2 до +6, однак вночі вдарять морози.