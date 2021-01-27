Київ передумав і обмежить в'їзд вантажівок вже з опівночі

Влада Києва переглянула попереднє рішення про введення обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту в столицю. Обмеження на в'їзд вантажівок почне діяти вже опівночі.

Про це повідомила патрульна поліція України.

Як пояснили патрульні, таке обмеження допоможе зменшити можливість утворення заторів на дорогах столиці та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

"Обмеження в’їзду до столиці великогабаритного транспорту почне діяти вже від 00:00 28 січня", - заявили в поліції.

Нагадаємо, київська влада вирішила обмежити в'їзд вантажівок у столицю через негоду. Спочатку планувалося обмежити в'їзд з 6:30 четверга, 28 січня. Обмеження знімуть як тільки погода в Києві покращиться.

Як писало РБК-Україна, синоптики попереджали про негоду в Києві. У столиці на вечір прогнозували дощ із переходом у мокрий сніг, а також мороз.

Також негоду прогнозують у семи областях України. Гідрометцентр оголосив червоний рівень небезпеки в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

Крім того, через негоду МОН порадило навчальним закладам підготуватися до дистанційного навчання.