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Киев передумал и ограничит въезд грузовиков уже с полуночи

Новина українською → Киев, Среда 27 января 2021 22:43
Киев передумал и ограничит въезд грузовиков уже с полуночи Фото: автомобили на дороге (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Киева пересмотрели предыдущее решение о введении ограничения на въезд крупногабаритного транспорта в столицу. Ограничение на въезд грузовиков начнет действовать уже в полночь.

Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

Как объяснили патрульные, такое ограничение поможет уменьшить возможность образования пробок на дорогах столицы и обеспечить движение снегоуборочной техники.

"Ограничение въезда в столицу крупногабаритного транспорта начнет действовать уже с 00:00 28 января", - заявили в полиции.

Напомним, киевские власти решили ограничить въезд грузовиков в столицу из-за непогоды. Изначально планировалось ограничить въезд с 6:30 четверга, 28 января. Ограничения снимут как только погода в Киеве улучшится.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупреждали о непогоде в Киеве. В столице на вечер прогнозировали дождь с переходом в мокрый снег, а также мороз.

Также непогоду прогнозируют в семи областях Украины. Гидрометцентр объявил красный уровень опасности в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Кроме того, из-за непогоды МОН посоветовал учебным заведениям подготовиться к дистанционному обучению.

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