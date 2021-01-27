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Негода в Україні: областям порадили готуватися до дистанційки

Новость на русском → Київ, Середа 27 січня 2021 19:01
Негода в Україні: областям порадили готуватися до дистанційки Фото: шкільний клас (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство освіти і науки України через наближення негоди рекомендувало сімом областям країни підготуватися до переходу на дистанційне навчання. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області.

Про це йдеться на сайті МОН.

Лист з рекомендаціями терміново направили в області, де очікується ускладнення погодних умов.

Крім того, областям рекомендували вжити додаткових заходів для запобігання переохолодження викладачів, учнів та студентів у період негоди.

У МОН також нагадали про існування платформи "Всеукраїнська школа онлайн" для дистанційного навчання.

Нагадаємо, синоптики попередили про наближення негоди. У низці областей країни очікуються снігопади, хуртовини та ожеледиця.

Крім того, через негоду українських водіїв закликали утриматися від нетермінових поїздок у найближчі дві доби.

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