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Київ залишиться в "помаранчевій" зоні карантину, - Рубан

Автор: Маріанна Присяжнюк

Київ в оновленому карантинному списку залишиться в "помаранчевій" зоні. Відповідне рішення сьогодні, 15 жовтня, повинна прийняти Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Попадання в "червону" зону карантину можливе лише при погіршенні ситуації з заповненістю лікарняних ліжок.

"Київ зараз у "помаранчевій" і буде у "помаранчевій" зоні. Все залежить від єдиного критерію. Це ліжка в лікарнях", - сказав Рубан.

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Він додав, що ситуація з дитячим садкам і школами зараз в Києві повністю контрольована.

"По місту Києву перехворіло менше, ніж пів відсотка відвідувачів усіх навчальних закладів. Це і учні, і вчителі, інші працівники. Ситуація працюється за алгоритмом самоізоляції і проведення своєчасних заходів", - сказав Рубан.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.

Зазначимо, цього тижня Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року. При цьому карантинні обмеження були посилені.

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