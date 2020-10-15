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Киев останется в "оранжевой" зоне карантина, - Рубан

Автор: Марианна Присяжнюк

Киев в обновленном карантинном списке останется в "оранжевой" зоне. Соответствующее решение сегодня, 15 октября, должна принять Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Попадание в "красную" зону карантина возможно лишь при ухудшении ситуации с заполненностью больничных коек.

"Киев сейчас в "оранжевой" и будет в "оранжевой" зоне. Все зависит от единственного критерия. Это койки в больницах", - сказал Рубан.

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Он добавил, что ситуация по детским садикам и школам сейчас в Киеве полностью контролируемая.

"По городу Киеву переболело меньше, чем пол процента посетителей всех учебных заведений. Это и ученики, и учителя, и другие работники. Ситуация работается по алгоритму самоизоляции и проведения своевременных мер", - сказал Рубан.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человек. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Отметим, на этой неделе Кабмин продлил карантин в Украине до конца года. При этом карантинные ограничения были усилены.

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