Київ лишається в "помаранчевій" зоні карантину

В Україні оновили карантинні зони. В помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки лишається Київ.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, у цій зоні заборонена робота закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів; діяльність розважальних закладів та ресторанів з 22:00 до 7:00; планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги.

Крім того, діє обмеження на роботу спортзалів, фітнес-залів та закладів культури; масові заходи - не більше, аніж 20 осіб з дотримання дистанції у 1,5 метри та з масковим режимом. Перевезення у громадському транспорті може забезпечуватися тільки з 50% наповненням.

Нагадаємо, захворюваність на коронавірус в Києві пов'язана із ситуацією в цілому по країні. Найближчим часом захворюваність буде тільки зростати.

У зв'язку з цим Київ може потрапити в "червону" зону. Сьогодні в місті було вже більше тисячі нових випадків.