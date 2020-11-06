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Киев остается в "оранжевой" зоне карантина

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обновили карантинные зоны. В оранжевом уровне эпидемиологической опасности остается Киев.

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Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, в этой зоне запрещена работа заведений размещения: хостелов и турбаз, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений и ресторанов с 22:00 до 7:00; плановые госпитализации в больницу: помимо помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи.

Кроме того, действуют ограничения на работу спортзалов, фитнес-залов и учреждений культуры; массовые мероприятия - не более, чем 20 человек с соблюдение дистанции в 1,5 метра и с масковым режимом. Перевозки в общественном транспорте могут обеспечиваться только с 50% наполнением.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Киеве связана с ситуацией в целом в стране. В ближайшее время заболеваемость будет только расти.

В зсвязи с этим Киев может попасть в "красную" зону. Сегодня в городе было уже более тысячи новых случаев.

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