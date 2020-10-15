ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ ще два тижні буде в "помаранчевій зоні"

Новость на русском → Київ, Четвер 15 жовтня 2020 19:08
Київ ще два тижні буде в "помаранчевій зоні" Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні оновили карантинні зони епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "помаранчевій зоні".

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в Telegram.

У "помаранчевій зоні" адаптивного карантину заборонена робота хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 квадратних метрів приміщення) і дитячі табори.

При цьому, згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.

Крім того, у зв'язку з посиленням карантину забороняється проведення масових заходів за участю понад 20 осіб і робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Нове зонування почне діяти з 00:00 19 жовтня.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.

Зазначимо, цього тижня Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року. При цьому карантинні обмеження були посилені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ карантин
NEWS
"Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів
Андрій Козловськийредактор стрічки новин "Червону зону" карантину розширили до восьми облцентрів
DAILY
Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Довічне для корупціонерів: чи варто владі питати народ