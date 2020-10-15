Київ ще два тижні буде в "помаранчевій зоні"

В Україні оновили карантинні зони епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "помаранчевій зоні".

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчинов в Telegram.

У "помаранчевій зоні" адаптивного карантину заборонена робота хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 квадратних метрів приміщення) і дитячі табори.

При цьому, згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненні 50% сидячих місць.

Крім того, у зв'язку з посиленням карантину забороняється проведення масових заходів за участю понад 20 осіб і робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

Нове зонування почне діяти з 00:00 19 жовтня.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом захворіли ще 5062 осіб. Найбільше нових випадків підтвердили в Харківській, Донецькій областях і в Києві.

Зазначимо, цього тижня Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року. При цьому карантинні обмеження були посилені.