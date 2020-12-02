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Карантин выходного дня отменили, Новый год под вопросом. Что планирует Кабмин

Новина українською → Киев, Среда 02 декабря 2020 14:38
Карантин выходного дня отменили, Новый год под вопросом. Что планирует Кабмин Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.

Подробнее о том, что планирует Кабмин, в материале РБК-Украина.

Так, Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал позитивный эффект. Только за прошедшую неделю в Украине зафиксировали на 6 тысяч случаев заражения коронавирусом меньше, чем прогнозировалось ранее. Также удалось стабилизировать ситуацию с заполненностью больничных коек для COVID-19.

"Наблюдается выравнивание ситуации с занятостью кроватей, которая уже месяц находится на уровне 27-28 тысяч", - сообщил Шмыгаль.

Сейчас правительство занимается наработкой сбалансированного решения об ужесточении карантина. Пока же в Украине и на выходных и на будних дня будут действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны.

"Кабинет министров пока нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения", - заявил премьер-министр Украины.

Возможные ограничения, в частности, могут касаться праздничных дней. В правительстве уже провели опрос среди местных властей.

Так, по словам Шмыгаля, мэры и главы ОГА согласны с полным запретом или введением частичных ограничений в отношении работы праздничных ярмарок. Также почти 90% городских глав поддержали полный запрет концертов. Еще 60% представителей местной власти выступают за введение ограничений во время установления новогодней елки.

Ранее в правительстве сообщали, что готовятся к введению жесткого карантина на новогодние праздники.

Также министр культуры Александр Ткаченко заявил о необходимости введения локдауна на новогодние праздники на две недели.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что локдаун в Украине в любом случае введут. Единственным вопросом остается, когда именно это будет сделано - в декабре или в январе.

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