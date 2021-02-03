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Україна повернеться до адаптивного карантину з "зонами". Але не сьогодні

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 14:23
Україна повернеться до адаптивного карантину з "зонами". Але не сьогодні Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення.

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, посилений карантин був ефективним і знизив рівень захворюваності коронавірусом в Україні.

"Одже, епідеміологічна ситуація дозволяє повернутись до моделі адаптивного карантину, коли в регіонах будуть встановлюватись різні рівні епідеміологічної небезпеки. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення", - заявив Шмигаль.

За його словами, лікарні забезпечені всім необхідним і там зараз перебуває до 18,3 тисяч госпіталізованих, тоді як у грудні в медичних закладах перебувало понад 28 тисяч людей із діагнозом чи підозрою на COVID-19.

Раніше у Кабміні повідомляли, що уряд розглядає можливість повернення адаптивного карантину в країні. Деякі регіони можуть послабити обмеження до "жовтої" або "зеленої" зони.

Нагадаємо, в НАН повідомляли, що протягом тижня очікується повільне загасання захворюваності.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 3285 нових випадків коронавірусу. При цьому за вчора були госпіталізовані 2 159 осіб.

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