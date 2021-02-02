Кабмін завтра розгляне поділ України на зони карантину, - джерело

Кабінет міністрів завтра розгляне поділ України на зони карантину. Буде відповідне подання Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в МОЗ.

"Завтра на засіданні Кабінету міністрів повинні розглядати постанову про поділ на зони (карантину, - ред.)", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, наразі експерти узгоджують остаточний поділ.

Що таке адаптивний карантин

В Україні планують повернуться до адаптивного карантину. Це означає, що регіони позначаються "зеленим", "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем небезпеки поширення COVID-19, в залежності від епідемічної ситуації. Залежно від "кольору" регіону різняться і обмежувальні заходи.

Сьогодні в МОЗ повідомили, що відомство найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, зараз в країні немає жодного регіону, який перебував би в "червоній" зоні.

Також раніше у Кабміні повідомляли, що уряд розглядає можливість повернення адаптивного карантину в країні. Деякі регіони можуть послабити обмеження до "жовтої" або "зеленої" зони.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що планується повернення до адаптивного формату карантину.