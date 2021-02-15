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Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 лютого 2021 11:25
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Уряд планує продовжити карантин в Україні. Його можуть продовжити терміном до 30 квітня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міністерстві охорони здоров'я.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що карантин в країні можуть продовжити до 30 квітня. При цьому глава уряду говорив, що ця дата навряд чи буде остаточною.

Зазначимо, в грудні Кабінет міністрів продовжили дія карантину в Україні через пандемію коронавірусу до кінця зими. Згідно з останньою постановою уряду, карантин повинен діяти до 28 лютого.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів повинен до 18 лютого прийняти постанову про адаптивний карантин. При цьому поділ на зони відбуватиметься по-новому.

Також повідомлялося, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони України будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.

Також головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ запропонує новий "світлофор" зон епідемічної безпеки.

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Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
Карантин в Україні можуть продовжити до 30 квітня
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