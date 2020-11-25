Іран виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу МАУ

Іран має намір виділити 200 млн євро на виплату компенсацій за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року. Гроші на це будуть закладені в державному бюджеті Ірану на наступний рік.

Про це повідомляє іранське "Радіо Свобода".

Повідомляється, що віце-президент Ірану з правових питань Лея Джонейді прокоментувала виділення цих коштів з Фонду національного розвитку Ірану.

"В решті решт всі установи використовують одні і ті ж ресурси", - зазначила вона.

Видання зазначає, що її висловлювання прозвучали після публікації газети Shargh про те, що уряд Хасана Рухані включив новий пункт до законопроекту про бюджет на наступний рік. Цей пункт передбачає виділення 200 млн євро з Фонду національного розвитку на компенсації за катастрофу МАУ.

Також повідомляється, що третій раунд переговорів між Україною та Іраном призначено на 3 грудня.

Нагадаємо, раніше Україна звинуватила Іран у затягуванні розслідування катастрофи МАУ. Передбачається, що компенсації будуть виплачені тільки після його завершення.

Відомо, що іранська сторона не допускає України до допиту підозрюваних у справі катастрофи МАУ.

Іран збив літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року. Після вильоту з аеропорту Тегерана пасажирський борт збили двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Офіційний Тегеран три дні заперечував ракетний удар, але в підсумку заявив про "людську помилку", яка призвела до трагедії.