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Катастрофа МАУ: Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих

Новость на русском → Київ, Вівторок 08 грудня 2020 23:45
Катастрофа МАУ: Іран відкликав пропозицію про виплату компенсацій сім'ям загиблих Фото: Євген Єнін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих в катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України". Кошти на компенсації хотіли виділити з фонду національного розвитку.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає "Громадське радіо".

За його словами, уряд Ірану відкликав пропозицію щодо закладання в бюджет на 2021 рік 200 млн євро для компенсації рідним загиблих в авіакатастрофі.

"Передбачалося, що 200 млн євро виділять саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві, але ми будемо вітати плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій", - заявив Єнін.

Він зазначив, що про розмір компенсацій поки не починали переговори з іранською стороною.

"Позиція України виходить з того, що рівень компенсації значною мірою буде залежати від обставин катастрофи та від рівня співпраці іранської сторони, зокрема, з Україною щодо забезпечення об'єктивного і неупередженого розслідування катастрофи", - підкреслив заступник міністра.

Іран збив літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". Загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.

Раніше в МЗС заявили про те, що Україна може піти в суд ООН, якщо переговорний процес з Іраном щодо катастрофи літака МАУ зайде в глухий кут. Обіцянки Тегерана досі залишаються не реалізованими.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу МАУ, відповідні гроші були передбачені в бюджеті країни на наступний рік.

Українська сторона скаржиться, що Тегеран не допускає її до допиту підозрюваних у справі катастрофи МАУ.

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