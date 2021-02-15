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У Кабміні розповіли, що буде з тарифами на тепло і воду

Автор: РБК-Україна

Тарифи на теплопостачання та гарячу воду в Україні до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час форуму "Україна 30. Платіжка".

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"Вартість послуг теплопостачання та постачання гарячої води до кінця опалювального сезону змінюватися не будуть", - сказав міністр.

Він нагадав, що з мерами українських міст було підписано меморандум про непідвищення комунальних тарифів до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко підписав з урядом меморандум щодо залишення без змін тарифу на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

Уряд погодився, що збитки комунальних підприємств, отримані від державного регулювання тарифів на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, будуть компенсовані до 1 жовтня 2021 року.

Мінрегіон, Міненерго, НАК "Нафтогаз" та АМУ спільно визначать фінансові джерела для цієї компенсації й розроблять відповідні законодавчі інструменти.

У січні 2021 року президент України Володимир Зеленський доручив своєму заступнику Кирилу Тимошенку провести повний аудит чинних тарифів в Україні.

18 січня уряд України встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр. Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Ціна газу знизиться в середньому на 30%, а для частини громадян - на 40%, а середня ціна в платіжці - на 500 гривень.

Крім того, НКРЕКП знизила тарифи на розподіл газу для 14 українських компаній. Максимальний тариф, який зможуть встановити компанії, складатиме 1,79 гривень за кубометр.

Перед тим, як Кабмін затвердив рішення про зниження цін на газ, в більшості областей України пройшли "тарифні протести". Учасники акцій перекривали дороги і головні траси. А в Житомирі протестувальники штурмом взяли приміщення облради.

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