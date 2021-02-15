В Кабмине рассказали, что будет с тарифами на тепло и воду

Тарифы на теплоснабжение и горячую воду в Украине до конца отопительного сезона повышаться не будут.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время форума " Украина 30. Платежка ".

Он напомнил, что с мэрами украинских городов был подписан меморандум о не повышении коммунальных тарифов до конца отопительного сезона.

"Стоимость услуг теплоснабжения и поставки горячей воды до конца отопительного сезона меняться не будут", - сказал министр.

Напомним, мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко подписал с правительством меморандум об оставлении без изменений тарифа на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

Правительство согласилось, что убытки коммунальных предприятий, полученные от государственного регулирования тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы до 1 октября 2021 года.

Минрегион, Минэнерго, НАК "Нафтогаз" и АГУ совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

В январе 2021 президент Украины Владимир Зеленский поручил своему заместителю Кириллу Тимошенко провести полный аудит действующих тарифов в Украине.

18 января правительство Украины установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр. Такие тарифы будут действовать с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Цена газа снизится в среднем на 30%, а для части граждан - на 40%, а средняя цена в платежке - на 500 гривен.

Кроме того, НКРЭКУ снизила тарифы на распределение газа для 14 украинских компаний. Максимальный тариф, который смогут установить компании, составит 1,79 гривен за кубометр.

Перед тем, как Кабмин утвердил решение о снижении цен на газ, в большинстве областей Украины прошли "тарифные протесты". Участники акций перекрывали дороги и главные трассы. А в Житомире протестующие штурмом взяли здание облсовета.