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Кабмін завтра ухвалить рішення щодо канікул у школах

Автор: Юлія Струк

Виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що Кабінет міністрів завтра, 13 жовтня, ухвалить рішення щодо канікул у школах. Канікули планують запровадити з 15 по 30 жовтня.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Рекомендує міністерство (запровадження канікул, - ред.). Уже лист такий на сайті є. Ми рекомендуємо, і буде відповідне рішення уряду на завтра. Ми рекомендуємо з 15 жовтня по 30 жовтня (канікули, - ред.). Це для закладів загальної і середньої освіти. Але ж є засновники і керівники цих закладів, у яких сьогодні є автономія", - розповів очільник міністерства.

Шкарлет також повідомив, що в проекті бюджету на наступний рік закладені кошти на дистанційне навчання - 1 млрд гривень. Їх спрямують на оформлення робочих місць для такого навчання.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендує eсім установам загальної середньої освіти почати осінні канікули 15 жовтня. Рекомендації надішлють усім школам незалежно від карантинної зони.

Як писало РБК-Україна, влада Києва не буде рекомендувати школам почати канікули з 15 жовтня. Канікули в столичних школах будуть введені, як і планувалося, з 21 жовтня.

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