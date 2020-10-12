Кабмин завтра примет решение по поводу каникул в школах

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Кабинет министров завтра, 13 октября, примет решение по поводу каникул в школах. Каникулы планируют ввести с 15 по 30 октября.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Рекомендует министерство (введение каникул, - ред.). Уже письмо такое на сайте есть. Мы рекомендуем, и будет соответствующее решение правительства на завтра. Мы рекомендуем с 15 октября по 30 октября (каникулы, - ред.). Это для учреждений общего и среднего образования. Но есть основатели и руководители этих учреждений, у которых сегодня есть автономия", - рассказал глава министерства.

Шкарлет также сообщил, что в проекте бюджета на следующий год заложены средства на дистанционное обучение - 1 млрд гривен. Их направят на оформление рабочих мест для такого обучения.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендует всем учреждениям общего среднего образования начать осенние каникулы 15 октября. Рекомендации пришлют всем школам независимо от карантинной зоны.

Как писало РБК-Украина, власти Киева не будут рекомендовать школам начать каникулы с 15 октября. Каникулы в столичных школах будут введены, как и планировалось, с 21 октября.