Кабмін сьогодні продовжить карантин і поверне зони

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні уряду планує продовжити карантин. Також будуть введені карантинні зони.
Це питання винесено на засідання уряду, яке відбудеться 17 лютого о 13:00.
У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що в Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу. У зв'язку з цим планується введення адаптивного карантину.
Зокрема, будуть введені "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона" карантинні зони.
Також планують продовжити карантин у країні до 30 квітня.
Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні з поділом на епідемічні зони планували взяти до 18 лютого. Повідомлялося, що кількість зон залишиться колишнім, однак буде змінено принцип їх розподілу. Докладніше про те, як відбуватиметься розподіл на зони у матеріалі РБК-Україна.
Також РБК-Україна писало, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 30 квітня. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що цей термін навряд чи буде останнім.