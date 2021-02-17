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Кабмін сьогодні продовжить карантин і поверне зони

Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні уряду планує продовжити карантин. Також будуть введені карантинні зони.

Це питання винесено на засідання уряду, яке відбудеться 17 лютого о 13:00.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що в Україні вдалося досягти стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу. У зв'язку з цим планується введення адаптивного карантину.

Зокрема, будуть введені "зелена", "жовта", "помаранчева" і "червона" карантинні зони.

Також планують продовжити карантин у країні до 30 квітня.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні з поділом на епідемічні зони планували взяти до 18 лютого. Повідомлялося, що кількість зон залишиться колишнім, однак буде змінено принцип їх розподілу. Докладніше про те, як відбуватиметься розподіл на зони у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує продовжити карантин в Україні до 30 квітня. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що цей термін навряд чи буде останнім.

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