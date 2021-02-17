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Кабмин сегодня продлит карантин и вернет зоны

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров сегодня на заседании правительства планирует продлить карантин. Также будут введены карантинные зоны.

Данный вопрос вынесен на заседание правительства, которое состоится 17 февраля в 13:00.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим планируется введение адаптивного карантина.

В частности, будут введены "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" карантинные зоны.

Также планируют продлить карантин в стране до 30 апреля.

Напомним, адаптивный карантин в Украине с разделением на эпидемические зоны планировали принять до 18 февраля. Сообщалось, что количество зон останется прежним, однако будет изменен принцип их разделения. Подробнее о том, как будет происходить деление на зоны в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина писало, что правительство планирует продлить карантин в Украине до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что данный срок вряд ли будет последним.

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