Кабмин сегодня продлит карантин и вернет зоны

Кабинет министров сегодня на заседании правительства планирует продлить карантин. Также будут введены карантинные зоны.

Данный вопрос вынесен на заседание правительства , которое состоится 17 февраля в 13:00.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим планируется введение адаптивного карантина.

В частности, будут введены "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" карантинные зоны.

Также планируют продлить карантин в стране до 30 апреля.