RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін сьогодні може продовжити карантин до кінця зими

Автор: Маріанна Присяжнюк

Кабінет міністрів сьогодні, 9 грудня, на урядовому засіданні може прийняти рішення про продовження карантину до кінця зими. Також сьогодні будуть розглядати посилення карантину в січні.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в Кабміні.

Відзначається, що сьогодні очікується постанова уряду про карантин.

"Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого. А також все, що стосується обмежень в січні", - повідомило джерело.

При цьому дат посилення обмежень поки ще не знають.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в країні навряд чи буде введений 2 січня. За його словами, зараз йде робота над тим, щоб всі нові обмеження були дієвими.

Також Степанов повідомляв, що карантин в Україні можуть ввести з перших чисел січня на три тижні через те, що очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ з січня та протягом лютого.

Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть ввести з 2 по 23 січня. При цьому нові обмеження не будуть такими ж жорсткими, як це було навесні - коли вводився повний локдаун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКарантин