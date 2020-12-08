Карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Уряд працює над фінальною версією обмежень, які будуть представлені у середу, 9 грудня.

Про це Степанов заявив в ефірі "Україна 24".

"Коли ми говоримо про кінцевих обмеження, вони всі повинні бути дієвими. Для мене важливо мати реальний локдаун, а не напівбутафорський", - заявив міністр.

За його словами, МОЗ хоче ввести карантин через те, що в січні в Україні зростає захворюваність на грип та ГРВІ.

"Ми повинні підійти до цього пікового зростання з найменшою кількістю хворих COVID-19, тому що це додаткові серйозні завантаження медичної системи. Ми готуємо до цих речей і фінальна версія обмежень буде представлена вже завтра", - додав Степанов.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов заявляв, що карантин в Україні можуть ввести з перших чисел січня на три тижні. При цьому він зазначав, що пік захворюваності на грип в Україні очікується з січня та протягом лютого.

Крім того, представник уряду у Верховній раді Василь Мокан заявив, що карантин в Україні не буде занадто жорстким на відміну від попереднього.

Додамо, що раніше головний санлікар України Віктор Ляшко заявив, що жорсткий карантин у січні передбачатиме закриття шкіл, ресторанів і фітнес-центрів. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти і церкви. Транспорт залишиться працювати у звичному режимі, як і продуктові магазини.