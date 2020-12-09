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Кабмін сьогодні представить план посилення карантину. Що відомо

Новость на русском → Київ, Середа 09 грудня 2020 08:45
Кабмін сьогодні представить план посилення карантину. Що відомо Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні, 9 грудня, на засіданні Кабінету міністрів представлять план посилення карантину в Україні. Посилення обмежень очікується після Нового року.

Про те, які можуть бути введені обмеження, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин навряд чи буде введено в Україні з 2 січня. За його словами, поки що триває робота над механізмом нових обмежень, який був би дієвим. Робота знаходиться на фінальній стадії.

За його словами, посилення карантину планується через пік захворюваності на грип та ГРВІ, який очікується в січні-лютому.

Нові обмеження будуть більш жорсткими, однак це не буде повний локдаун, як це було навесні. В уряді повідомляли, що транспорт зупиняти не планують в рамках нових обмежень.

Своєю чергою глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомляв, що в разі введення жорсткого карантину в Україні в першу чергу обмежать роботу маршрутних таксі. Обмеження щодо роботи метро будуть вводити в останню чергу.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський рекомендував уряду не вводити локдаун в грудні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи більше 12,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому майже на дві тисячі осіб більше.

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