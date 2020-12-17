Кабмін очікує перший мільйон вакцин від коронавірусу за COVAX у березні

Україна повинна отримати першу партію вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX в березні 2021 року. Йдеться про мільйон доз.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ в 2021 році".

При цьому він сказав, що старт вакцинації очікується в лютому.

"Ми практично розуміємо, коли має розпочатися цей процес. Очевидно, це лютий. А в березні за контрактом ми повинні отримати перший мільйон доз по механізму COVAX", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Верховній раді рекомендують прийняти постанову про Національний план вакцинації населення України від коронавірусу. Мова йде про проект постанови №4500.

Також президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб Україна отримала перші партії вакцини в січні. Поки Україна не входить у перелік 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.