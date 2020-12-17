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Кабмин ожидает первый миллион вакцин от коронавируса по COVAX в марте

Автор: Роман Тверденко

Украина должна получить первую партию вакцины от коронавируса по механизму COVAX в марте 2021 года. Речь идет о миллионе доз.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции издания "НВ" "Украина и мир в 2021 году".

При этом он сказал, что старт вакцинации ожидается в феврале.

"Мы практически понимаем, когда должен начаться этот процесс. Очевидно, это февраль. А в марте по контракту мы должны получить первый миллион доз по механизму COVAX", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Верховной раде рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса. Речь идет о проекте постановления №4500.

Также президент Владимир Зеленский считает необходимым, чтобы Украина получила первые партии вакцины в январе. Пока Украина не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины.

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Новости Украины вакцина от коронавируса