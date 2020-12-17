ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в січні, - Зеленський

Новость на русском → Київ, Четвер 17 грудня 2020 12:25
Перші партії вакцини від COVID-19 потрібно отримати в січні, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне, щоб Україна отримала перші партії вакцини в січні. Поки Україна не входить до переліку 92 країн програми COVAX, які пріоритетно отримають вакцини.

Про це Зеленський заявив під час дипломатичної конференції "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".

"Нам необхідно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року - в січні, щоб почати вакцинацію в Україні. На жаль, ми поки не входимо в пріоритетні 92 країни, які можуть отримати вакцину в січні-лютому. Але ми над цим дуже сильно працюємо", - сказав президент.

Він зазначив, що питання забезпечення України ліцензованої вакциною від COVID-19 є вкрай важливим.

"Над цим завданням працюють керівництво держав, дипломатичний корпус і співробітники українських спецслужб. Інформація про країни, де найближчим часом може початися вакцинація, і де може залишитися надлишок вакцин у нас є", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, Україна очікує на поставку вакцини за програмою COVAX в першому кварталі 2021 року.

При цьому вакцинацію в Україні розраховують почати вже в лютому. Зараз йдуть переговори про закупівлі вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Володимир Зеленський вакцина от коронавируса
NEWS
Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
Сергій Щербина, Владислав Красінський, Анастасия Рокитна Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ
DAILY
Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію
Сергій Щербина, Владислав Красінський Глава ВООЗ в Європі Ганс Клюге: В одних лише лікарнях не перемогли ні одну пандемію