У Харків привезли тіло Кернеса

Ввечері 21 грудня у Харкові приземлився борт з тілом померлого мера міста - Геннадія Кернеса. Його похорон відбудеться у середу, 23 грудня.

Про прибуття літака повідомило місцеве видання "Об'єктив".

В день похорону Кернеса, 23 грудня, у Харкові буде оголошено жалобу. Таке розпорядження сьогодні видав секретар міської ради Ігор Терехов.

"Цього дня будуть приспущені державні прапори та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Також будуть скасовані всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання", - пояснили у Харківській міській раді.

Крім того, у Національній поліції розповіли, що прощання з мером у Харківському національному академічному театрі опери та балету охоронятимуть 284 поліцейських та 150 військовослужбовців Нацгвардії. Ще 130 силовиків охоронятимуть громадський порядок на цвинтарі.

Нагадаємо, про смерть Кернеса стало відомо 17 грудня. Його друг та бізнесмен Павло Фукс заявив, що мер Харкова помер у Німеччині від зупинки серця.

Як відомо, у вересні Кернес захворів на COVID-19. Через тяжкий перебіг хвороби його доставили у клініку "Шаріте" в Берліні. У Кернеса були пошкоджені 70 відсотків легенів.

Додамо, 11 грудня стало відомо, що стан Кернеса погіршився. Прес-секретар мера Харкова розповів РБК-Україна, що у Кернеса відмовили обидві нирки.