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Похорон Кернеса в Харкові відбудеться 23 грудня

Новость на русском → Харків, П'ятниця 18 грудня 2020 18:20
Похорон Кернеса в Харкові відбудеться 23 грудня Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Похорон мера Харкова Геннадія Кернеса відбудеться 23 грудня. Спочатку пройде церемонія прощання, а потім і самі похорони.

Про це повідомляє 057.ua з посиланням на секретаря міськради Ігоря Терехова.

Він розповів, що тіло Кернеса привезуть з Німеччини 21 грудня.

"Прощання проходитиме у фойє оперного театру, з 9 годин ранку до першої години дня. Після пройдуть похорони на почесній алеї", - сказав Терехов.

Нагадаємо, вранці 17 грудня, бізнесмен і один Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес помер, у нього зупинилося серце.

Зазначимо, функції міського голови буде виконувати секретар місцевої ради. В ОПОРІ повідомили, що виконуючий обов'язки мера не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після смерті міського голови звертається до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

У четвер у Харкові оголосили дводенний траур у зв'язку зі смертю міського голови.

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Новини України Політика Генадій Кернес
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Похорон Кернеса в Харкові відбудеться 23 грудня
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Похорон Кернеса в Харкові відбудеться 23 грудня
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