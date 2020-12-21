В Харьков привезли тело Кернеса

Вечером 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города - Геннадия Кернеса. Его похороны состоятся в среду, 23 декабря.

О прибытии самолета сообщило местное издание "Объектив".

В день похорон Кернеса, 23 декабря, в Харькове будет объявлен траур. Такое распоряжение сегодня выдал секретарь городского совета Игорь Терехов.

"В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования", - пояснили в Харьковском городском совете.

Кроме того, в Национальной полиции рассказали, что прощание с мэром в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета будут охранять 284 полицейских и 150 военнослужащих Нацгвардии. Еще 130 силовиков будут охранять общественный порядок на кладбище.

Напомним, о смерти Кернеса стало известно 17 декабря. Его друг и бизнесмен Павел Фукс заявил, что мэр Харькова умер в Германии от остановки сердца.

Как известно, в сентябре Кернес заболел COVID-19. Из-за тяжелого течения болезни он был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине. У Кернеса было повреждено 70 процентов легких.

Добавим, 11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось. Пресс-секретарь мэра Харькова рассказал РБК-Украина, что у Кернеса отказали обе почки.