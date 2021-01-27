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Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: ми можемо перемогти вірус лише одним способом

Новость на русском → Середа 27 січня 2021 02:26
Гутерріш про 100 млн заражень COVID-19: ми можемо перемогти вірус лише одним способом Фото: Антоніу Гуттеріш (wikimedia)
Автор: Инна Собора

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відреагував на понад 100 млн заражень коронавірусом в світі. Він закликав перемогти пандемію, виявивши солідарність.

Про це генсек ООН написав у своєму Twitter.

Гутерріш зазначив, що вірус продовжує поширюватися по всій планеті.

"Світ досяг межі, яка викликає глибоку печаль - 100 мільйонів випадків зараження COVID-19. Ми можемо випередити пандемію тільки одним способом - виявивши солідарність. Настав час переконатися, що жодна країна і ніхто не залишився позаду", - написав Гутерріш.

Нагадаємо, станом на вечір 26 січня, у світі виявлено 100 032 461 випадок інфікування COVID-19. За даними сайту, з початку пандемії померли 2 149 385 заразилися. Серед лідерів - США, Індія і Бразилія.

РБК-Україна писало, що Великобританія стала першою європейською країною, в якій підтвердили 100 тисяч летальних випадків від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я не володіє даними про те, що вакцинація дозволяє зменшити ризик передачі коронавіруса.

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