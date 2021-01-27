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Гутерриш о 100 млн заражений COVID-19: мы можем победить вирус только одним способом

Новина українською → Среда 27 января 2021 02:26
Гутерриш о 100 млн заражений COVID-19: мы можем победить вирус только одним способом Фото: Антониу Гуттериш (wikimedia)
Автор: Инна Собора

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на более 100 млн заражений коронавирусом в мире. Он призвал победить пандемию, проявив солидарность.

Об этом генсек ООН написал в своем Twitter.

Гутерриш отметил, что вирус продолжает распространяться по всей планете.

"Мир достиг вызывающего глубокую печаль рубежа - 100 миллионов случаев заражения COVID-19. Мы можем опередить пандемию только одним способом - проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади", - написал Гутерриш.

Напомним, по состоянию на вечер 26 января, в мире выявлено 100 032 461 случай инфицирования COVID-19. По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 149 385 заразившихся. Среди лидеров - США, Индия и Бразилия.

РБК-Украина писало, что Великобритания стала первой европейской страной, в которой подтвердили 100 тысяч летальных случаев от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения не владеет данными о том, что вакцинация позволяет уменьшить риск передачи коронавируса.

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